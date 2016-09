Madonna chega a acordo com o ex pela guarda do filho

Após mais de um ano de desavenças, Madonna e seu ex-marido, Guy Ritchie, chegaram a um acordo em relação à guarda do filho Rocco, de 16 anos. De acordo com o “TMZ”, os dois deveriam comparecer a um tribunal nos EUA nesta quarta-feira, mas informaram ao juiz que haviam chegado a um acordo.

Nada é oficial, mas segundo a publicação, Rocco volta a viver com Ritchie em Londres e Madonna irá visitá-lo quando quiser.

A relação de Madonna e Rocco estremeceu no final de 2015, quando o adolescente decidiu morar por um tempo com o pai em Londres, após viajar para a capital da Inglaterra junto com a mãe na turnê “Rebel Heart”. Madonna não concordou e entrou na Justiça para que ele ficasse com ela em Nova York.

Na época, Rocco disse que se sentia “infeliz” por ser carregado por Madonna durante as turnês.

Em junho, Madonna e Rocco fizeram as pazes. Ela chegou a passar um tempo com o filho em Londres, e ele voltou para a casa dela, em Nova York. Um mês antes, o adolescente havia sido fotografado bebendo e fumando um cigarro suspeito em Londres.

Recentemente, o jovem surgiu em cliques ousados feitos pelo fotógrafo Mert Alas para a “Love magazine”. O rapaz aparece sem camisa, com a língua pra fora, fumando e, numa das fotos, é possível ver as várias tatuagens na mão direita. São novos registros do ensaio publicados pela revista nesta segunda-feira. (AG)

