Madonna diz que se sentiu “estuprada” por causa de reportagem do The New York Times

Madonna disse que se sentiu “estuprada” por uma longa reportagem publicada nesta semana no jornal “The New York Times” sobre os seus 60 anos. Em um post no Instagram, a cantora atacou a publicação e a jornalista que assinou o texto e disse que podia fazer a analogia com estupro porque já foi vítima de abuso sexual.

“Estou arrependida de ter passado cinco minutos com ela (a repórter) . Me faz sentir estuprada. E, sim, eu tenho permissão para fazer essa analogia porque fui estuprada quando tinha 19 anos. Mais uma prova de que o venerável “NYT” é um dos pais fundadores do patriarcado. E eu digo — MORTE AO PATRIARCADO costurado fundo no tecido da sociedade. Eu nunca vou parar de lutar para erradicá-lo”.

O motivo da insatisfação de Madonna é que, na opinião da cantora, a reportagem focou em assuntos fúteis e deu muita ênfase à sua idade.

“A jornalista que escreveu essa reportagem passou dias e horas e meses comigo e foi convidada para conhecer um mundo que muitos não têm a oportunidade de ver, mas escolheu focar em assuntos triviais como a raça da minha dublê ou os tecidos da minha cortina e comentários intermináveis sobre a minha idade, que nunca teriam sido mencionados se eu fosse um HOMEM! Mulheres realmente têm muita dificuldade em apoiarem outras mulheres mesmo se estão posando como intelectuais feministas”, escreveu a cantora.

Com mais de 40 mil caracteres, a longa reportagem do “New York Times” aborda o momento atual de Madonna, seus amantes do passado e sua importância para a cultura pop e o comportamento das mulheres. Nos comentários no Instagram de Madonna, a reação da cantora dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs concordaram com a crítica, outros questionaram a comparação com um estupro.

Em uma newsletter do jornal, a editora de estilo do “New York Times”, Choire Sicha, comentou a reação de Madonna.

“Madonna completamente odiou o perfil, conforme ela agressivamente e graficamente descreveu no Instagram, embora eu não tenha certeza do motivo. É comum que seja horrível quando escrevem sobre você! É uma reação muito normal, e acho que é maior quando se trata de pessoas que são muito arregimentadas e estão acostumadas a estar no controle de suas vidas”, escreveu a editora.