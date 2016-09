Madonna e Katy Perry ficam nuas para apoiar Hillary Clinton

As estrelas americanas do pop Madonna e Katy Perry “se despiram” nas redes sociais para mostrar apoio à candidatura de Hillary Clinton à Casa Branca.

“Estou votando nua com Katy Perry! Vote por Hillary. Ela é o melhor que temos! Votando nua, Série 1”, afirmou nesta quarta-feira Madonna em mensagem em sua conta no Twitter que acompanhava uma imagem sua.

Madonna deu continuidade a uma piada feita num vídeo de Katy Perry publicado na terça-feira no portal de humor “Funny or Die”, no qual a cantora de hits como “Roar” e “Dark Horse” pedia que as pessoas votem em 8 de novembro de qualquer maneira, até nuas – o voto não é obrigatório nos EUA.

Tanto Madonna como Katy mostraram em público em várias ocasiões sua preferência por Hillary.

Em outra mensagem de Twitter publicada nesta quarta, Madonna indicou que respalda a ex-secretária de Estado porque é um voto “pela inteligência” e “a igualdade de direitos para as mulheres e todas as minorias”.

Por sua vez, Katy atuou na convenção Nacional Democrata, realizada em julho, na qual Hillary foi indicada por seu partido como candidata para as eleições. (AG)

