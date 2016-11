Madonna quebra o silêncio sobre a prisão do filho de 16 anos

Madonna enviou um comunicado à imprensa norte-americana, divulgado pelo site da revista People, para demonstrar que está ao lado do filho, Rocco Ritchie, de 16 anos, depois que notícias de que o rapaz havia sido preso por posse de maconha.

Segundo o comunicado da cantora, a prisão do jovem é “um assunto familiar”. “Eu amo muito o meu filho. Farei o que for preciso para dar todo o apoio que ele precise. E peço para que vocês [imprensa e público] respeitem nossa privacidade neste momento”, escreveu.

O filho de Madonna com o cineasta Guy Ritchie foi preso em Londres, na Inglaterra, depois de ser pego portando maconha, segundo o tabloide britânico The Sun. De acordo com a publicação, o adolescente de 16 anos foi denunciado por alguns vizinhos após ser visto fumando maconha próximo à sua casa na região norte de Londres, no final de setembro. A informação foi divulgada apenas na noite desta terça-feira.

