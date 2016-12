Madonna revela ter beijado Michael Jackson

A cantora Madonna foi a mais recente entrevistada do programa britânico “Carpool Karaoke”, em que celebridades pegam uma carona com o apresentador James Corden. Ela cantou e acabou revelando que já beijou o cantor Michael Jackson na boca, no que chamou de “toneladas de beijos”. “Eu fiz ele se soltar com um copo de Chardonnay [vinho], e funcionou maravilhosamente”, confessou.

Madonna também impressionou com a sua flexibilidade aos 58 anos. Ela dançou o Twerk e colocou uma perna no teto do carro. A artista também cantou grades hits como “Vogue”, “Papa dont preach” e “Express yourself” e, num dos momentos da conversa, contou que queria ser uma freira quando mais nova. “Eu gostava do uniforme”.

Assista ao vídeo:

