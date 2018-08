Madonna se defendeu das críticas após sua homenagem a Aretha Franklin

A cantora Madonna reagiu às críticas que recebeu pelo discurso sobre Aretha Franklin que fez durante a premiação MTV Video Music Awards (VMA), dizendo que só pediram que ela compartilhasse uma anedota sobre a rainha do soul. As informações são da agência de notícias Reuters.

A intérprete de “Rebel Heart” foi muito criticada pelo discurso de 10 minutos no qual focou principalmente no início de sua carreira durante premiação de segunda-feira que, segundo os organizadores, prestaria uma homenagem a Aretha quatro dias após sua morte.

“A MTV me pediu para apresentar o vídeo do ano! E depois me pediram para compartilhar qualquer anedota sobre minha carreira ligada a Aretha Franklin!”, disse Madonna em publicação no Instagram na terça-feira.

“Não pretendi fazer uma homenagem a ela! Isso seria impossível em 2 minutos com todo o barulho e o glamour de uma premiação. Eu jamais poderia lhe fazer justiça neste contexto ou ambiente”.

A única outra menção a Aretha durante a premiação de quase três horas foi a exibição de um curto vídeo do início de sua carreira e a reprodução de “R.E.S.P.E.C.T” durante os créditos finais.

A MTV não respondeu a um pedido de comentário na terça-feira. Madonna foi acusada de ser autoindulgente por relembrar seus dias como aspirante a cantora e dançarina, incluindo uma audição na qual interpretou uma versão a cappella de “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, grande sucesso de Aretha.

Ela não fez nenhum comentário sobre a carreira da Aretha Franklin. “Seja quem for no #VMAs que deixou Madonna subir no palco e fazer uma homenagem a @ArethaFranklin ou seja lá o que foi aquilo deveria estar desempregado exatamente… agora”, escreveu Alicia Garza, cofundadora do movimento Black Lives Matter, em publicação no Twitter.

