Madre Teresa será canonizada pela Igreja Católica neste domingo

Conhecida em vida como “a santa das sarjetas”, Madre Teresa de Calcutá será transformada em uma santa da Igreja Católica oficialmente no domingo (04), 19 anos após sua morte. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, ela foi uma das mulheres mais influentes dos 2 mil anos de história da igreja, aclamada por seu trabalho com os mais pobres nas favelas da cidade indiana de Calcutá.

Brasileiro

A igreja abriu caminho no ano passado para a canonização de Madre Teresa após declarar como milagre a recuperação do brasileiro Marcilio Haddad Andrino, que tinha múltiplos pontos de inflamação no cérebro.

Quando Andrino sofreu em 2008 os abscessos cerebrais, dos quais médicos disseram que ele não iria se recuperar, sua família rezou para Madre Teresa. Ele disse que seu estado de saúde piorou ao ponto de que sofreu para conseguir andar ao altar durante seu casamento, em setembro de 2008, e no início de dezembro foi levado inconsciente para hospital.

Andrino estava com uma cirurgia cerebral marcada, mas quando acordou sem dores de cabeça pouco antes da operação, o médico afirmou que uma intervenção médica não seria mais necessária.

Andrino, que tem 43 anos e mora no Rio de Janeiro, disse nesta sexta-feira (02) durante entrevista coletiva no Vaticano, que se sente muito grato, mas que pensa que qualquer pessoa poderia ter sido igualmente beneficiada pela intervenção. (AG)

