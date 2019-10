Madri terá linhas de ônibus grátis na área central

A prefeitura de Madri (Espanha) anunciou nesta segunda-feira (30) que criará duas linhas de ônibus gratuitas para circular na área central da cidade. Os novos trajetos terão ônibus que não emitem poluentes. Com isso, o programa foi apelidado de “dobro zero”: zero emissões e custo zero para os passageiros. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Uma das linhas fará um trajeto leste-oeste, da avenida Felipe 2 até a praça Moncloa, passando perto do parque do Retiro e pela Gran Via, uma das avenidas mais conhecidas da cidade. O trajeto tem cerca de 4 km.

A outra irá de norte a sul, da Glorieta de Quevedo até a Porta de Toledo, em um traçado de cerca de 5 km.

O centro de Madri é uma área restrita para carros poluentes desde o fim do ano passado. O prefeito José Martínez-Almeida, que tomou posse em junho, tentou afrouxar a medida, mas foi impedido pela Justiça.

A prefeitura da capital espanhola promete aumentar a frota de ônibus elétricos de 68 para 668 nos próximos oito anos. A cidade tem ao todo 2.000 coletivos.

Além da poluição do ar, os ônibus elétricos também reduzem o ruído nas cidades, pois seus motores são silenciosos.

Há a expectativa de que, nos próximos anos, o avanço na tecnologia das baterias abra espaço para a expansão dos ônibus elétricos. As baterias precisam ficar mais leves, mais baratas e serem capazes de armazenar mais energia.

A transição para este modelo caminha lentamente no Brasil, onde o diesel segue sendo o principal combustível usado nos ônibus.

Acesso de carros

Na praça Callao, espécie de Times Square no centro da capital espanhola, um anúncio “intruso” disputa espaço nos imensos painéis digitais com propagandas da nova turnê do cantor Alejandro Sanz e de gadgets eletrônicos.

É a campanha de divulgação do plano Madri Central, que restringe fortemente o acesso de carros a um perímetro de quase 5 km² naquela região.

Em vigor desde 30 de novembro de 2018, a iniciativa tem o objetivo de reduzir em 40% as emissões de dióxido de nitrogênio na área delimitada e coloca a cidade na linha de frente das metrópoles europeias que adotaram medidas de proteção ambiental.

Em 2017, Paris baniu os veículos a diesel registrados de 1997 a 2000. No ano anterior, a prefeita havia transformado uma artéria de 3,3 km à beira do Sena em zona de pedestres.

Londres, Estocolmo e Milão criaram pedágios urbanos, enquanto Berlim demarcou há dez anos um setor de circulação restrita nos moldes do madrilenho, só que mais severo.

Na capital espanhola, apenas moradores registrados na prefeitura, pessoas com mobilidade reduzida, viaturas policiais e serviços de emergência terão acesso livre ao retângulo de concreto que inclui os museus Reina Sofía e Thyssen, a praça Puerta del Sol e a Gran Vía, versão local da Broadway.

