Madrinha do menino Kayke é condenada a 29 anos de prisão

No dia 22 de maio de 2013, Kaíke Deosdosky, completaria 4 anos, mas neste mesmo dia ele foi morto. A ré, Laura Fernandes da Luz Drosdosky, acusada de ter envenenado o afilhado, colocando veneno no iogurte do menino, foi condenada nesta sexta-feira (31). O julgamento foi realizado na última quinta-feira (30), na cidade de Camaquã, a mulher foi condenada a 29 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela tem direito de recorrer a sentença estabelecida.

O crime aconteceu no município de Don Feliciano/RS, e Laura era casada com o tio (irmão do pai) da vítima, segundo a necropsia, após o menino sofrer uma intoxicação, veio a óbito. Segundo a própria ré, relatado em julgamento, ela teria utilizado uma seringa para colocar o veneno na embalagem de iogurte, e mais tarde dada a Kaíke. De acordo a ata do julgamento, Laura relata ter efetuado o crime na presença da família do menino. Além disso, ela também é acusada por matar a sogra 45 dias antes da morte do afilhado.

