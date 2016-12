O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (29) que prorrogará até 20 de janeiro a validade da cédula de 100 bolívares, após a confusão provocada pela troca das notas há duas semanas.

A decisão foi divulgada pelo próprio mandatário em rede nacional de rádio e televisão. Com isso, a retirada da nota de maior denominação do bolívar coincidirá com a chegada aos bancos da nova família da moeda.

Motivos

O fim da nota de cem bolívares foi anunciado sob a alegação de que as cédulas eram contrabandeadas por máfias colombianas e brasileiras apoiadas pelo Departamento de Estado dos EUA para desestabilizar a Venezuela.

Para evitar que o dinheiro entrasse no país, Maduro chegou a anunciar o fechamento da fronteira com a Colômbia e o Brasil. A passagem entre com o Estado de Roraima e com o Leste colombiano foram reabertas no dia 20.

A acusação de Caracas é que havia armazéns em diversos países com cédulas da moeda nacional para especulação financeira. As notas são usadas para falsificação de dólares, principalmente por seu baixo valor.

Hoje, cem bolívares valem R$ 0,14 na maior cotação oficial e R$ 0,06 na paralela, a mais usada pelos cidadãos. As primeiras notas da nova família, que vão de 500 a 20 mil bolívares, chegaram nesta quinta à Venezuela.

