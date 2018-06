O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, nesta quinta-feira (14), parte do gabinete que vai compor o seu governo durante o novo mandato do chavista reeleito em maio. Dos 11 ministérios anunciados, 6 serão chefiados por mulheres. Além dos novos ministros, Maduro nomeou Delcy Rodríguez, até então presidente da Assembleia Constituinte do país, para a vice-presidência executiva.