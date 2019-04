Após mais um dia de apagões na Venezuela, Nicolás Maduro anunciou no domingo (31) que iniciará um plano de racionamento de energia elétrica com duração de 30 dias. Com o racionamento, Maduro espera que, nesse tempo, ele consiga resolver os problemas dos blecautes no país, intensificados desde 7 de março. Ele não detalhou, porém, como funcionará esse plano.