O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, buscará a reeleição para o cargo nas eleições que devem ser realizadas antes do fim de seu mandato em 2018. A confirmação da candidatura de Maduro foi dada pelo vice-presidente do país, Tareck El Aissami, durante um evento do Partido Socialista Unido da Venezuela no Estado de Aragua, parte da campanha para o pleito municipal de 10 de dezembro.