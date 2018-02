Maduro lança candidatura à reeleição na Venezuela

Dançando diante de apoiadores com camisas vermelhas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou formalmente nesta terça-feira (27) sua candidatura à reeleição em uma votação em abril, que oponentes dizem ser uma farsa que irá consolidar sua ditadura. “Eu serei leal ao legado do gigante Hugo Chávez”, disse, dançando reggaeton no palco com sua esposa, Cilia Flores.

