O novo ministro das Relações Exteriores do Peru disse nesta terça-feira (3) que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ainda não é bem-vindo para participar de uma cúpula regional em Lima na semana que vem, mantendo a decisão do ex-presidente do país. A Cúpula das Américas ocorrerá de 13 a 14 de abril.

