Maduro reabre fronteira da Venezuela com a Colômbia neste sábado

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a reabertura dos postos na fronteira do país com a Colômbia, fechados desde 22 de fevereiro, a partir deste sábado (8).

“No exercício pleno da nossa soberania, ordenei a abertura dos postos na fronteira com a Colômbia no estado de Táchira, a partir deste sábado”, escreveu no Twitter.

A decisão sobre o fechamento da fronteira entre os dois países foi comunicada pela vice-presidente Delcy Rodríguez. Na ocasião, o argumento para a medida foram as “sérias e ilegais ameaças do Governo da Colômbia contra a paz e a soberania da Venezuela”.

Crise venezuelana

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta sexta-feira (7) que mais de 4 milhões de venezuelanos já fugiram do país, que tem cerca de 32 milhões de habitantes.

O balanço foi divulgado em um comunicado conjunto do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Segundo a nota, mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Venezuela apenas nos últimos sete meses.

A Colômbia é o principal país de acolhimento, com 1,3 milhão de venezuelanos, seguida por Peru (768 mil), Chile (288 mil), Equador (263 mil), Brasil (168 mil) e Argentina (130 mil).

“Essas cifras alarmantes evidenciam a urgente necessidade de apoiar as comunidades nos países de acolhimento”, declarou Eduardo Stein, responsável especial do Acnur e da OIM para refugiados e migrantes venezuelanos.

A Venezuela vive uma grave crise política, econômica e social e enfrenta escassez de alimentos e itens de primeira necessidade. O país conta atualmente com dois presidentes reconhecidos internacionalmente (Nicolás Maduro e Juan Guaidó), dois parlamentos (Assembleia Constituinte e Assembleia Nacional) e duas supremas cortes (uma em Caracas e outra em autoexílio nos EUA).