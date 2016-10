Mãe acorrenta filha usuária de droga e é presa

O ato extremo de uma mãe a levou para a prisão. Ao sair para trabalhar, a mulher acorrentou a filha, uma adolescente de 14 anos que tem problemas com uso de drogas. A mulher chegou a confessar na delegacia que não era a primeira vez que tomava a medida extrema, pois, conforme ela, era a única maneira de impedir a filha de sair para rua e usar drogas.

Ela relatou que toda vez que a filha saia com amigos voltava drogada. De vez em quando ela fazia isso. “É uma adolescente que já tem problemas com drogas e já passou pelo Conselho Tutelar. É mais um problema social do que policial. A mãe é uma boa mulher, mas que teve um ato extremo”, disse o delegado que está acompanhando o caso.

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar. O caso aconteceu em Parnaíba, Litoral do Piauí.

