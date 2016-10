Mãe chama a polícia para ensinar uma lição à filha de 3 anos

Uma mulher decidiu ligar para a polícia para ensinar uma importante lição para a sua filha de 3 anos. A mãe recorreu aos oficiais após a pequena tirar o cinto de segurança e sair da cadeirinha com o carro em movimento.

Mesmo após parar o carro e explicar a importância do uso do cinto de segurança, ela decidiu tomar a medida extrema: chamou os policiais para garantir que a filha entenda as implicações do acessório e nunca mais faça aquilo. Atendendo ao chamado, dois policiais foram até a casa da família e, com muita paciência, explicaram a menina e ao irmão por que é importante sempre usar o cinto de segurança.

Depois das orientações dos agentes, a garotinha disse ter entendido a mensagem e prometeu cumprir a regra.

