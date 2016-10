Mãe coloca filho para dormir em papelão para poder trabalhar e é criticada na internet

A imagem de um menino de 3 anos dormindo em um pedaço de papelão no chão de um mercado causou polêmica. Após a viralização da imagem nas redes sociais, a mãe do menino, Zulfia Usenova, disse que havia sido obrigada a deixar o menino no local para trabalhar.

“Meu filho caiu no sono enquanto eu estava trabalhando e eu não tive escolha, a não ser deitá-lo no chão em um lugar seguro enquanto eu estava ocupada. Eu coloquei a caixa para ele deitar e ele estava ali havia 10 ou 15 minutos, apenas.” No entanto, Zulfia vem sendo acusada na internet de expor o filho a uma situação de vulnerabilidade. “Estou envergonhada. Mesmo sendo pobre, posso cuidar dos meus filhos. Eu não sou preguiçosa.”

A criança vive com os pais na região de Osh, no Quirguistão. A família de Zulfia está recebendo doações. “Um ministro foi até a minha casa e levou caixas de comida, cobertores e roupas para os meus filhos, além de botas e sapatos. Apreciei muito este gesto dele”, disse.

Comentários