MÃ£e confessa a morte e ocultaÃ§Ã£o dos corpos de dois filhos recÃ©m-nascidos

Uma mulher de 30 anos confessou ter matado dois filhos recém-nascidos em de Salto do Lontra (PR). Segundo a polícia, o crime mais recente foi praticado no último sábado e o outro em 2013. Os casos foram descobertos depois de uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar.

Ainda de acordo com as investigações, a suspeita negou aos conselheiros a última gravidez, condição que escondeu inclusive dos familiares. Desconfiados da história, eles procuraram o hospital de Santa Izabel do Oeste, na mesma região, e encontraram o prontuário do parto em que consta a informação de que ela havia dado à luz um menino de 3,3 quilos.

O caso foi denunciado à polícia e a mulher, interrogada, acabou confessando. Ela contou que matou o filho asfixiado logo depois de deixar o hospital e escondeu o corpo em casa até que pudesse jogá-lo em uma fossa. Exames devem apontar as causas da morte da criança.

Ela afirmou ainda que já havia matado outro filho recém-nascido, em setembro de 2013. Na terça (3), policiais, com a ajuda de bombeiros, fizeram escavações em duas fossas na casa onde mora a suspeita, mas não encontraram nenhum corpo. O prontuário do parto em um hospital de Salto do Lontra confirmou o nascimento de uma menina, filha da suspeita. A alegação para os crimes é de que a mulher já tinha cinco filhos e não queria outros.

A mulher foi presa em flagrante e deve responder pelo crime de ocultação de cadáver. A polícia analisa ainda se ela será denunciada por infanticídio ou homicídio qualificado, situação mais provável, já que segundo o delegado responsável pelo caso o fato de esconder a gravidez pode indicar que ela já tinha a intenção de se livrar dos bebês.

