Notas Mundo Mãe dá à luz dois pares de gêmeos no mesmo ano nos EUA

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

As chances de uma mulher dar à luz dois pares de gêmeos no mesmo ano são menores do que as de ela ganhar na loteria. Mas médicos de West Palm Beach, na Flórida, nos EUA, encontraram esse caso raro. Alexzandria Wolliston teve os gêmeos Mark e Malakhi em março de 2019 e, em seguida, outros dois gêmeos, Kaylen e Kaleb, em dezembro do mesmo ano.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário