Mãe de brasileiros mortos no Chile morreu antes em SC

Pouco antes da morte da família brasileira que estava em um apartamento em Santiago, no Chile, na quarta (22), a mãe de duas das vítimas morreu de câncer em Florianópolis (SC). Parentes que estavam no Brasil chegaram a comunicá-los por telefone sobre a morte dela, mas perderam o contato com o grupo logo em seguida. Um vazamento de gás é a provável causa da morte dos brasileiros.