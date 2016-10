Mãe de Jorge Fernando diz que diretor está bem, mas continua sedado para dormir

A mãe de Jorge Fernando, Dona Hilda Rebello, disse que seu filho está bem e que a irmã dele, Maria Rebello, está cuidando do diretor, que permanece internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

Segundo Hilda, sua filha também faz o papel de mãe. “Eu sou a mãe velha e ela, a mãe nova. Ele está bem, só um pouco sonolento, porque está sendo sedado para dormir. Ainda não tem previsão de alta, porque está fazendo alguns exames”, comentou em entrevista ao jornal Extra.

Ainda segundo a mãe do diretor, Jorge Fernando deve ter muita atenção com o que come. “Tem muita doença que a gente tem por comer o que não pode. E estou falando de mim também. Ele come muito e de tudo, vai ter que ser mais cuidadoso”, explicou.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital na noite dessa quarta-feira (5), Jorge Fernando permanecerá em observação.

“O Hospital Samaritano (Botafogo) informa que o ator e diretor Jorge Fernando deu entrada na instituição ontem (4/10), com queixa de dor abdominal. Após avaliação clínica e realização de exames, foi diagnosticada uma inflamação no pâncreas. O paciente permanece internado em observação, com quadro de saúde estável. Hospital Samaritano”.

