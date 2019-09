A mãe de Marielle Franco, Marinete Silva, disse que é contra a federalização das investigações sobre o assassinato da filha — o que está sendo cogitado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, devido a indícios de envolvimento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado afastado, Domingos Inácio Brazão. Neste sábado (14), o crime completa 18 meses.

Deixe seu comentário: