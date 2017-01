Parentes da menina Tiffany Nascimento de Almeida, de 11 anos, encontrada morta nessa terça-feira (17), na Zona Norte do Rio de Janeiro, chegaram ao IML (Institulo Médico Legal), por volta das 9h30min desta quarta (18), para fazer o reconhecimento do corpo da criança. A mãe, a tia e a irmã da menina, inconformadas, não paravam de se abraçar. “Botou ela na mala dele, quebrou ela no meio”, lamentou a mãe da menina, Rosangela Ferreira Nascimento, que disse que desde que a menina sumiu, ela já não tinha mais esperança de encontrá-la viva.

A menor foi sequestrada no domingo (15), quando brincava com outra criança em uma rua da comunidade do Amarelinho, em Acari. O corpo foi encontrado ontem (17), dentro de uma mala em um terreno baldio perto do local onde desapareceu. “Eu já imaginava que a minha filha estava morta, mas não imaginava que ia encontrar o corpo dela nesse estado, desfigurado”.

Segundo Rosangela, Sandro Luiz Alves Portilho, de 42 anos, o suspeito de matar a criança, já era conhecido da família e se aproximou por saber que eles gostavam de animais. “Nunca pensei. Ela sabe que a gente cria bichos. Ele já tinha falado com o meu marido porque ele queria colocar a cachorra dele pra cruzar com o meu rotweiller. Ele já tinha falado com o meu marido, porque ele passava com os cachorros, com o rotweiller, aí meu marido falou que tinha um. Ele gostou da minha cachorra e começou a se encostar ali”, disse a mãe.

Segundo ela, os peritos não deixaram a família ver o corpo e será necessário fazer exame de DNA. Outros exames também serão realizados para saber se houve estupro e se o material coletado pode ser do suspeito preso.

A menina que estava com Tiffany contou que o homem identificado como Sandro Luiz Alves Portilho, de 42 anos, tinha prometido dar um cachorrinho de presente para Tiffany. Ele foi preso na segunda-feira (16) depois ter sido reconhecido e espancado por vizinhos. Em depoimento, ele confessou ter levado a menina, mas alegou ter liberado a criança minutos depois.

Após ser preso, Sandro tentou fugir algemado da delegacia onde prestava depoimento, mas acabou baleado na perna para ser imobilizado e foi preso novamente. O suspeito foi levado sob custódia para o hospital Souza Aguiar, no Centro. Durante a manhã desta terça, a polícia encontrou o corpo da menina.

Ele era foragido da Justiça e já tinha um mandado de prisão por um homicídio qualificado cometido em 2012 em Juiz de Fora, Minas Gerais. A polícia esteve na casa dele e encontrou a moto usada no sequestro de Tifany. Os investigadores descobriram que essa moto era roubada. (AG)

