Mãe de Neymar dá a entender que está separada do pai do craque

Parece que os pais de Neymar estão separados. Pelo menos foi o que deu a entender uma postagem feita por Nadine Gonçalves. Na imagem, ela aparece sorridente ao lado de Neymar pai tomando um vinho, mas a legenda meio que entrega o fim do relacionamento de anos.

“Importante de tudo, sabemos que a nossa amizade prevalece!”, disse na legenda. No momento, a família do jogador e o Neymar estão em Angra dos Reis (RJ), onde passarão as festas de fim de ano. O jogador do Barcelona comprou recentemente uma belíssima casa no local.

