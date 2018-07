A mãe do Dr. Bumbum tinha histórico de ameaças contra o ex-namorado assassinado

José Roberto foi achado com um tiro na cabeça, deitado na cama do quarto que dividia com Maria de Fátima, em uma casa no Recreio dos Bandeirantes. “Coincidência”, escreveu o policial.

Histórico de ameaças

Osvaldo Monteiro, irmão de José Roberto, lembra que na época sua família sofreu ameaças. “Foi muito difícil. Meus sobrinhos foram ameaçados, os filhos do Zé Roberto com a primeira mulher. Então aquilo ali [vê-los na mídia pelo homicídio da bancária Lilian Calixto] me chocou bastante e, infelizmente, tudo voltou à tona”, disse Osvaldo.

Osvaldo também falou sobre a prescrição do crime. “Eu procurei esse processo, sumiu da delegacia. Você procura isso em qualquer lugar no Tribunal de Justiça pela internet e não encontra nada. Eu me aborreci, vi que estava remando contra a maré”, disse.

Investigador afastado

Segundo Osvaldo, o perito que assinou o documento em que pedia o indiciamento de Maria de Fátima e de Denis foi afastado do caso.

“Eu estava dentro da promotoria e falei que precisava de uma cópia do processo, porque estava tudo muito esquisito. Ele falou que ia me entregar porque estava sendo afastado do inquérito. Para bom entendedor, meia palavra basta, né?”, afirmou.

“O homicídio foi uma coisa muito estranha, há muitas controvérsias, é impressionante”, continuou. “Estava de pijama, depois não estava de pijama, estava no carro, estava sem carro, quer dizer, eles entraram em contradição o tempo todo”, enumera Osvaldo, citando algumas das contradições do caso.

Discrepâncias nos depoimentos também foram notadas no inquérito que investiga a morte de Lilian: horários informados pelos médicos não batem, por exemplo, com o registrado pelo hospital que atendeu a bancária.