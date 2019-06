Mãe e filha de 3 meses são atropeladas durante ação de conscientização no trânsito

Uma mulher e a filha de três meses foram atropeladas em uma faixa de pedestres, nesta quinta-feira (6), durante uma campanha de conscientização no trânsito em Cachoeirinha. O acidente aconteceu há poucos metros da rua Flores da Cunha, na parada 49, onde fiscais de trânsito da coordenadoria de Educação para Trânsito realizavam uma encenação educativa e alusiva à campanha: “Faixa de Pedestre – Não Usou: Deu Zebra!”.

Na avenida Frederico Ritter, um casal e as duas filhas pequenas cruzavam a faixa de segurança, quando uma caminhonete pickup Corsa atingiu a mulher, de 30 anos, que empurrava o carrinho com o bebê de três meses. O homem, de 37 anos, e a outra criança, de 2 anos, saíram ilesos. Apesar da batida, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram levados por uma ambulância até o Hospital Padre Jeremias.

O motorista, em compensação, ficou em estado de choque com a situação, e após teve uma crise de choro, precisando de atendimento médico para se estabilizar. Foi realizada uma ocorrência de trânsito pela Brigada Militar.

