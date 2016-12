Mãe e filha são encontradas mortas em um poço nos Estados Unidos

Uma mulher de 40 anos de idade a filha dela, de 14 anos, foram encontradas mortas juntas em um poço na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Segundo autoridades, as duas foram assassinadas em um caso que chocou a comunidade. “Não temos muitos homicídios aqui em Martin County, de modo que um duplo homicídio é definitivamente estranho e incomum”, disse a polícia, em nota.

As vítimas eram da cidade de Williamston. Elas foram dadas como desaparecidas no dia 28 de novembro, e foram vistas pela última vez na noite anterior. Os investigadores encontraram os corpos submersos em um poço de uma casa na cidade de Williamston. Segundo as autópsias, mãe e filha foram esfaqueadas.

O marido da mulher, que tem 25 anos de idade, foi preso em 3 de dezembro, acusado de dois crimes de homicídio. O irmão dele, de 24 anos, também foi preso acusado de ser cúmplice do assassinato. O acusado não era o pai da adolescente. (AG)

