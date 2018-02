Mãe e filho foram mortos a tiros em um bar em Caxias do Sul

Uma mulher de 48 anos e o seu filho de 17 anos foram mortos a tiros, no fim da noite de sexta-feira (02), em um bar no bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Os disparos foram efetuados por criminosos que chegaram em um carro preto fortemente armados, de acordo com a Polícia Civil. Segundo testemunhas, eles mandaram as pessoas que estavam no local deitarem no chão e depois mataram as vítimas.

Um homem de 35 anos ficou ferido. Os assassinos fugiram. A motivação do crime está sendo investigada.

