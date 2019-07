Mãe e filho hostilizados em Grenal recebem camisas de jogadores do Grêmio

Após o episódio ocorrido no último sábado, mãe e filho, que foram alvo de violência ao fim do clássico Grenal, no estádio Beira-Rio, foram recebidos pelo elenco de jogadores do Grêmio nas dependências do CT Luiz Carvalho. Pelas redes sociais, jogadores de ambos os lados, criaram uma mobilização para encontrar o menino, que deixou as arquibancadas aos prantos, ao ver a mãe hostilizada logo após balançar uma camiseta do Grêmio, em um dos setores do estádio.

O encontro com jogadores do elenco tricolor ocorreu nesta tarde. Os atletas presentearam o garoto com diversas camisetas. O menino Bernardo também recebeu uma camisa exclusiva com seu nome.

Agora há pouco recebemos visitas muito especiais aqui no CT. O Bernardo e sua família vieram conhecer as instalações do Tricolor e foram recepcionados com muito carinho por nossa equipe dentro do campo. 💙 pic.twitter.com/lTkUV1vavw — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2019 O caso Uma torcedora gremista, acompanhada de uma criança, balançou uma camiseta do Grêmio em frente a alguns colorados, na famosa “corneta” entre os mais apaixonados. Porém, houveram pessoas que entenderam como provocação, indo confrontar a mulher, até que ela saísse de onde estava. Em nota oficial, o Inter anunciou que após a análise de imagens determinou a suspensão temporária da sócia envolvida no ato. Além da torcedora, os outros dois envolvidos também foram denunciados à Ouvidoria do Clube para abertura de processo disciplinar, que será analisado e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo. As imagens e as identificações também foram entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público. Por meio de nota, o presidente colorado, Marcelo Medeiros, condenou o ato. pic.twitter.com/9qBMJrC86T — Marcelo Medeiros (@medeirosinter) July 21, 2019

