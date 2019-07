Mãe e filho são autuados em flagrante com drogas, dinheiro e munições em Caxias do Sul

Durante uma patrulha no bairro São Caetano, em Caxias do Sul, um jovem de 19 anos fugiu assim que foi abordado pela Brigada Militar, que conseguiu capturá-lo minutos depois. Guilherme dos Santos Oliveira foi revistado e foi encontrado, com ele, R$250,00 em dinheiro e 18g de maconha.

Na casa de Guilherme, foi encontrado dois tijolos de 209g de maconha e R$1060,00 em dinheiro, além objetos para embalar a droga, duas munições de calibre 357, quatro cápsulas de calibre 38, 15 cartuchos de calibre 38, um cartucho de calibre 32 e uma cápsula de 9mm.

A mãe do jovem, Elisa dos Santos, também foi levada a delegacia, como suspeita. A Delegacia de Repressão Às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Caxias do Sul investiga o caso. Os dois foram autuados em flagrante.

