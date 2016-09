Mãe e filho são presos por comandarem um ponto de tráfico de drogas na Zona Leste de Porto Alegre

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) prenderam, na manhã desta sexta-feira (30), uma mulher e seu filho no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Os dois comandavam um ponto de tráfico de drogas na região.

Foram apreendidos durante a ação uma balança de precisão, drogas, dinheiro e celulares. Segundo o delegado Mario Souza, chamou a atenção da Polícia Civil, o fato de mãe e o filho atuarem em conjunto na venda de drogas.

