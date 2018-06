A Polícia Civil de Formosa (GO) indiciou uma jovem de 22 anos por facilitar o estupro do filho, de 1 ano e 8 meses. Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a indiciada ainda não foi presa, mas o suspeito de cometer o abuso já havia sido detido e confessou o crime. A mulher responde por estupro de vulnerável e, se condenada, pode ficar presa por até 15 anos.