Mãe e padrasto são presos por morte de criança em Canoas

Uma criança venezuelana de dois anos e sete meses foi morta pela mãe, também venezuelana, e pelo padastro brasileiro, em Canoas, em junho deste ano. De acordo com o titular da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, o crime aconteceu no bairro Mato Grande e o motivo da morte seria porque a menina teria feito xixi na cama.

Responsável pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) de Canoas, o delegado Pablo Rocha mandou sua equipe prender o casal nesta terça-feira (20). A dupla foi presa em São Miguel, em São Leopoldo, pois estavam fugindo da policia e tinham se mudado de endereço quatro vezes. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado.

Após a morte da criança, a Polícia Civil abriu uma investigação e verificou que a menina era vítima de maus-tratos constantes da mãe e do padrasto. Segundo o casal, a criança teria caído de uma escada. A mulher estava refugiada da Venezuela e morando no Rio Grande do Sul há nove meses. Ela conheceu o companheiro no abrigo temporário em Canoas. Além da menina, ela também tem um filho de 6 anos, mas, por motivos de segurança, ele está sob cuidados de uma tia que ganhou a guarda.

De acordo com o delegado, desde o início o caso estava com informações dúbias, pois elas não condiziam. Até o momento, várias testemunhas já foram ouvidas. Para ajudar na investigação, foi realizado um perfil psicológico do casal.

Deixe seu comentário: