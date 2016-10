Mãe é presa por maltratar bebê até a morte em Santa Maria

Policiais Civis prenderam em flagrante, no início da madrugada desta terça-feira (11), em Santa Maria, na Região Central do Estado, uma mulher por maus tratos que resultaram na morte do seu filho de 2 meses de idade.

Segundo a delegada Roberta Trevisan, a polícia recebeu a informação de que o bebê havia chegado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) apresentando sinais de desnutrição, desidratação, hipocorado, midriático, sem batimentos cardíacos e sem pulso. A criança não resistiu. A mulher foi presa no local.

