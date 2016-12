Mãe é presa suspeita de maus-tratos contra filha de sete anos

Uma criança de 7 anos está internada em um hospital com lesões corporais, além de suspeita de ter sido violentada sexualmente. A mãe, de 44 anos, foi presa em flagrante após levá-la a uma unidade de atendimento médico, onde a menina foi atendida inicialmente.

A mulher alegou que os ferimentos da filha tinham sido causados por uma queda em casa. Os médicos, no entanto, verificaram que as lesões não coincidiam com a versão dada, além de terem constatado que a menina tinha “sinais de possível violência sexual”, de acordo com a Polícia Civil.

A mãe foi autuada em flagrante por maus-tratos que resultou em lesão corporal grave, cuja pena é de um a quatro anos. (AG)

