Mãe é proibida de ver seu bebê de 1 ano por denúncia de agressão em hospital

Uma mulher de 30 anos foi proibida de ver a filha de 1 ano após uma denúncia de maus-tratos à criança na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Conforme o boletim de ocorrência, a mãe dava tapas e até comia a comida da criança dentro do hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, a assistente social do hospital informou que a mulher agredia a criança para que ela não se mexesse no berço. Além disso, ela não deixava a bebê se alimentar direito. Ainda conforme a denúncia feita na delegacia, a mulher comentou com funcionários da unidade de saúde que o marido é viciado em drogas.

Novo destino para a criança.

O destino da bebê será definido pelo Conselho Tutelar de Piracicaba. A assistente social que fez a denúncia ficou como responsável pela criança até que uma decisão seja tomada pela Justiça. A menina será submetida a exame de corpo de delito para a comprovação das agressões.

Comentários