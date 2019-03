Mãe e universitária: projeto ajuda mulheres a conciliarem as duas áreas da vida

Por Gabriella Rocha*

Estudantes do curso de psicologia da Universidade de Brasília (UnB) desenvolveram o projeto “Rede Voa”, para apoiar mães universitárias. A iniciativa pretende apoiar mulheres dos cursos de graduação que têm filhos à conseguirem dar continuidade aos estudos e, ainda assim, cuidar das crianças. Através do projeto, elas pretendem oferecer uma espécie de creche na instituição, disponibilizando de atividades pedagógicas e recreativas para os pequenos, enquanto as mães têm aula.

As idealizadoras do Rede Voa querem, com isso, diminuir o índice de desistência por parte de mulheres em período de gestação ou com filhos já nascidos no ensino superior. Até então, 47 pessoas se voluntariaram para participar da ação, que por enquanto está somente no papel. O grupo espera que a UnB apoie a causa, já que a universidade tem costume de incentivar projetos e programas feitos por alunos da instituição que promovam impacto positivo tanto na comunidade interna quanto externa.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

