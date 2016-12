Mãe e viúva de um jogador da Chapecoense trocaram agressões em velório por causa do caixão

Uma cena no velório do lateral Gimenez, uma das vítimas da queda do voo da Chapecoense, chamou a atenção de quem estava no local. Um dia depois do emocionante velório coletivo na Arena Condá, o corpo do jogador foi levado para o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), para ser velado pelos amigos e familiares na cidade onde o jogador de 21 anos começou a carreira.

Mas as diferenças irreconciliáveis entre Rosana Gimenez, mãe do jogador, e Patrícia, a viúva, acabaram causando uma confusão no gramado do estádio. Tudo começou quando as duas começaram a discutir por causa da proximidade do caixão. Durante o velório, Patrícia solicitou que o local fosse reservado para ela por 15 minutos. Foi quando amigos e familiares deixaram momentaneamente a tenda improvisada no gramado.

Cerca de dez minutos depois, porém, a mãe do jogador abriu o portão e gritou: “Podem entrar, gente”. Foi quando Rosana e Patrícia começaram a brigar e trocaram agressões até serem apartadas por amigos e familiares presentes. Pouco tempo depois, as duas deixaram o local amparadas e aos prantos. Os que permaneceram na tenda, gritaram “Gimenez, Gimenez” e “É campeão!” para homenagear o jogador. (AG)

