Mãe ficou furiosa porque um Papai Noel no shopping prometeu ao seu filho brinquedo no valor de quase 2 mil reais

Uma mãe ganhou uma “dor de cabeça” após levar seu filho a um shopping, em Londres (Inglaterra), para ver o Papai Noel. A mulher, de 35 anos, alegou que o profissional que trabalhava como o personagem símbolo do Natal prometeu um Lego do Star Wars com valor avaliado em 400 libras (aproximadamente 1.675 reais). “Está vendo este celular branco? Eu vou ligar para os elfos agora e dar o presente para você”, teria dito o funcionário.

Indignada com a promessa do Papai Noel, ela pediu explicações ao gerente do shopping, mas obteve como argumento que o funcionário em questão não teria dado tal resposta a nenhuma criança. “Eu não conseguia acreditar que ele tinha prometido um brinquedo tão caro. Papais Noéis geralmente falam para as crianças que eles farão o possível, mas não prometem nada. Não importa se é um urso de pelúcia ou um pônei, ele não pode prometer nada a nenhuma criança”, desabafou a mãe.

Segundo a mulher, seu filho está confuso por ela ter dito que não poderia comprar o brinquedo de montar, mesmo com a promessa do Papai Noel. “O Papai Noel não tem ideia da situação financeira de ninguém. É errado ele prometer brinquedos. Isso deixa as crianças desapontadas se os pais não puderem comprar”, prosseguiu.

Após uma reclamação formal, o shopping ofereceu um pacote de patinação no gelo para a família como um pedido de desculpas, contudo a oferta não foi aceita. “Isso não ajuda a explicar para o meu filho porque ele não irá ganhar seu presente no dia do Natal”, finalizou.

Comentários