Mãe ficou presa dentro de um carro com bebê durante passagem de furacão

A passagem do furacão Matthew pela Carolina do Norte, nos Estados Unidos, causou uma forte tempestade que inundou diversas partes do Estado. Uma mulher e seu filho pequeno foram duas das vítimas.

Eles ficaram “ilhados” dentro de um carro em uma rua inundada. Equipes da Polícia, que passavam pelo local fazendo uma transmissão ao vivo para mostrar os estragos causados pelo desastre natural na região, registraram o momento em que mãe e bebê foram salvos.

Nas imagens, é possível ver que a mulher havia colocado a criança sobre o teto do carro na intenção de protegê-la da força da água que cercava o carro. A mulher, se segurando a uma das portas do veículo, espera por ajuda. Os agentes de segurança, então, se aproximam devagar e fazem o salvamento

