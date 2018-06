Mãe, filha e avó morreram em acidente na BR-290, em Caçapava do Sul

Mãe, filha e avó morreram em um acidente na madrugada deste domingo (24) na BR-290, em Caçapava do Sul. A família estava em um Honda HRV, que caiu de uma ponte na altura do quilômetro 297, de acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). As vítimas foram identificadas como Fernanda Zago Antoniazzi, de 29 anos, Elisete Ieda Zago Antoniazzi, de 67, e Otília Montagner Zago, de 92. As três ocupantes do veículo não resistiram e faleceram no local.

O veículo foi avistado por um motorista de um ônibus, por volta da 1h, que enxergou as luzes dos faróis embaixo da ponte. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, choveu muito e, a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para o acidente. Bombeiros de Caçapava do Sul fizeram a remoção das vítimas no local que é de difícil acesso. Um guincho foi necessário para a retirada do veículo.

Deixe seu comentário: