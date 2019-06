Miriam Selma Miguel, mãe do ator Rafael Miguel, de 22 anos, foi atingida pelos tiros disparados por Paulo Cupertino Matias, 48 anos, ao abraçar o filho para protegê-lo do ataque. Miriam, Rafael e o pai do ator, João Alcisio Miguel, de 52, foram mortos no domingo (9) pelo pai da namorada de Rafael, Isabela Tibcherani.

Deixe seu comentário: