Mãe mata a filha nos Estados Unidos ao forçá-la a engolir um crucifixo para expulsar o diabo

Uma mulher de 50 anos foi presa acusada de assassinato após forçar a filha de 33 anos a engolir um crucifixo e medalha religiosa porque acreditava que ela estava possuída pelo diabo.

A polícia encontrou o corpo de Genebra Gomez sangrando, com um grande crucifixo encravado no peito e apresentava lesões graves no rosto e na cabeça. Sua mãe, Juanita Gomez, foi presa acusada pelo crime. Ela afirmou que forçou os símbolos religiosos contra a garganta da vítima até sangrar, além de atacá-la com objetos cortantes. A mãe disse ainda que viu a filha morrer.

De acordo com a polícia, Juanita estava com as mãos muito inchadas e apresentava hematomas nos braços. Ela disse que entrou em luta corporal com filha enquanto tentava “expulsar satanás do corpo da filha.” O caso aconteceu em Oklahoma City, no Estado de Oklahoma (EUA).

