Mãe morre ao saber da morte do filho

Um jovem de 19 anos foi morto enquanto conversava com amigos em frente a um comércio na rua da casa dele, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, ao saber da morte do filho, a mãe do rapaz também veio à óbito. Ela estava adoentada, com câncer, e não teria suportado a notícia.

Testemunhas disseram que o jovem notou a aproximação de dois rapazes em uma motocicleta. Ele reagiu e acabou baleado. A polícia apura se o jovem reagiu a um assalto (latrocínio) ou se foi vítima de execução (homicídio). (AG)

