Mãe que deu à luz e teria abandonado sua bebê recém-nascida num banheiro é presa

A mulher de 25 anos suspeita de dar à luz e abandonar a recém-nascida no banheiro de um campo de futebol abandonado foi presa. De acordo com a Polícia Civil, a mulher responderá pelo crime de tentativa de homicídio. A menina está internada em um hospital, mas passa bem. De acordo com a mulher, ela fez o parto normal sozinha no banheiro. O pai da criança é desconhecido.

“Cabe a tentativa de homicídio porque a criança foi deixada em um local abandonado, vazio e correndo risco de vida. Também porque a blusa envolta da criança tinha marcas de queimadura e brasa na ponta. Ela pode ter tentado botar fogo no recém-nascido. A mãe nega, mas vamos investigar”, diz o delegado responsável pelo caso.

A mãe confessou, em depoimento depois do parto, que deixou a criança no local e fez isso porque era uma gestação indesejada. A mulher já tem outras duas filhas, que ficarão com a avó materna. O caso aconteceu em Paranapanema (SP).

