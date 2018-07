Mãe que perdeu três filhos e mais 6 familiares em naufrágio nos EUA relatou o acidente: “estava no fundo e não conseguia ver nem ouvir ninguém”

Tia Coleman, a sobrevivente do naufrágio que matou nove pessoas de sua família nesta semana, nos Estados Unidos, relatou emocionada como o acidente aconteceu. A mulher falou em entrevista coletiva no hospital Cox Medical Center Branson, no Estado do Missouri, para onde foi levada e passa por tratamento de saúde. O naufrágio foi provocado por uma tempestade e matou 17 das 31 pessoas que estavam a bordo de um ônibus anfíbio, em um lago do Missouri, na última quinta-feira (20). Morreram na tragédia os três filhos, o marido, a cunhada, um sobrinho, os sogros e um tio do marido de Tia.

O barco foi “varrido por uma imensa onda”

Ela contou que o barco foi “varrido por uma imensa onda” e que sentia que não parava de afundar. Disse que chegou a pedir a Deus que a deixasse morrer, mas depois que conseguiu chegar à superfície rogou para que continuasse viva para tentar salvar os seus filhos. “Eu só lembro de continuar afundando e afundando não importava o que eu fizesse. E a água estava muito, muito gelada. Então eu vi que a gente estava muito no fundo e eu não conseguia ver ninguém, nem ouvir nada”, contou. Tia disse que parecia que ela estava sozinha no fundo do lago e então começou a gritar.

“Eu fiquei gritando e finalmente disse: ‘Senhor, me deixe morrer. Eu não posso continuar afundando’. E então eu só me deixei levar e aí comecei a flutuar até chegar à superfície do lago. Aí eu pulei e vi um barco grande. (…) E quando eu percebi, eles estavam jogando coletes salva-vidas para as pessoas. E então eu disse: ‘Jesus, por favor me mantenha viva para que eu possa salvar os meus filhos'”, completou.

Havia coletes salva-vidas na embarcação

A mulher contou ainda que havia coletes salva-vidas na embarcação, mas que a tripulação disse que não havia perigo. “Se eu tivesse conseguido pegar os coletes, eu poderia ter salvado os meus bebês. Porque eles poderiam ao menos flutuar até que alguém os pegasse.”

“Estou muito triste. Éramos 11, só dois sobrevivemos, eu e meu sobrinho. Perdi todos os meus filhos. Perdi meu marido. Perdi meus sogros. Perdi meu tio. Perdi minha cunhada… E perdi um sobrinho”, lamentou.

Fortes ventos de até 100 quilômetros por hora

O ônibus anfíbio naufragou na tarde de quinta-feira no lago Table Rock, no Missouri, supostamente por causa dos fortes ventos que castigaram a área. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos registrou ventos constantes de mais de 65 quilômetros por hora e máximos de até 100 quilômetros por hora que afetaram a área na hora do acidente.

A empresa que operava a embarcação é de Branson, uma cidade que recebe turismo nacional durante o verão no lago Table Rock. Os veículos anfíbios turísticos são réplicas dos veículos militares DUKW utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, que podem circular na terra e navegar na água.

