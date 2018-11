A mãe do bebê deixado na porta da igreja do distrito de Iara, na zona rural do município de Barro, no Ceará, se diz arrependida e deseja a criança de volta, conforme relataram policiais da cidade. A criança tem de três a cinco dias de vida e foi encontrada pelo pároco da cidade, padre Valderi Tavares, que o batizou de Daniel, em referência à história bíblica de “Daniel na cova dos leões”.