Mãe vai à Argentina buscar o filho que foi levado pelo pai há nove meses

Cláudia Boudoux, mãe de Carlos Attias Boudoux, 8 anos, o Carlinhos, já viajou do Recife, em Pernambuco, para Buenos Aires, na Argentina para buscar o garoto. A criança foi levada pelo pai, o empresário Carlos Attias, para o país vizinho em dezembro de 2015. Durante esse período, Cláudia conviveu com a angústia de não saber se veria o menino novamente. Ela conta que a próxima batalha será conseguir o retorno do menino para casa, pois ainda não há previsão de encerramento dos trâmites legais.

Busca pela criança continua.

Em terras argentinas, Cláudia vai procurar a Polícia Federal, que deverá acompanhá-la na busca pelo menino. Carlinhos está amparado por uma casa de apoio à criança e ao adolescente em Buenos Aires desde que a polícia localizou Attias. O pais segue preso na capital argentina. Ele será extraditado para o Brasil. As autoridades aguardam a formalização do pedido, que deverá ser emitido pelo juiz da vara da infância em Pernambuco. De acordo com o chefe de Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco, Giovani Santoro, as tratativas do processo de extradição começam nesta sexta.

“Estou com todas as instruções para procurar a polícia lá. Eu sou mãe e tenho acesso total a Carlinhos, mas para tirar ele do país e trazer para o Brasil é preciso da autorização do pai. Como ele está preso, é preciso um juiz liberar”. Sem previsão para retornar ao País com o filho, Cláudia espera que tudo seja resolvido até o dia 21 de setembro. ou eu desde que ele se foi”, conclui.

Entenda o caso.

Cláudia relatou às autoridades que um oficial de Justiça chegou a casa dela, no bairro de Boa Viagem, no Recife, na noite de Natal, em 2015, com um mandado para que seus dois filhos, o menino e uma menina de 10 anos, fossem para casa do pai. As duas crianças seguiram, no dia seguinte, com previsão para retornar dois dias depois, o que não aconteceu. Sem encontrar os filhos nem conseguir contato com o ex-marido, Cláudia procurou a Justiça.

Acompanhada por um oficial de Justiça, ela se dirigiu até a casa e a empresa do pai das crianças, mas não as encontrou. No dia 30 de dezembro, o pai conseguiu o direito de passar a virada do ano com os dois filhos, com previsão de entregá-los à mãe no dia 2 de janeiro. A filha do casal foi deixada na casa da mãe, mas Carlinhos foi levado pelo pai e, desde então, não houve mais notícias sobre o paradeiro dos dois. (AG)

Comentários